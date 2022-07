Come una coppia con intesa e unione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come una coppia con intesa e unione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AFFIATATA

Significato/Curiosita : Come una coppia con intesa e unione

Altri significati, vedi unione civile (ordinamento italiano). si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza di coppia, basata su vincoli affettivi...

Ex compagno di squadra vincenzo esposito, ha formato una coppia molto affiatata, che ha portato la juvecaserta a trionfi insperati. si appassiona alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Ex compagno di squadra vincenzo esposito, ha formato una coppia molto affiatata, che ha portato la juvecaserta a trionfi insperati. si appassiona alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con come; coppia; intesa; unione; come un testo steso di nuovo; Fratelli come Giorgio e Maurizio Damilano; Pochi minuti, pochi secondi, che cadono come acqua; Piccola camera usata spesso come ripostiglio; Il Jack de La strana coppia ; Maddalena __, velina in coppia con la Canalis; coppia subito dopo il matrimonio; Scoppia in alta montagna; intesa Sanpaolo nei listini; Taciti segni d intesa fra innamorati; intesa comune, anche di note; intesa Sanpaolo in Borsa; La riunione a cui partecipano tutti; Una riunione di studiosi; La cucina dell unione di sapori di varie terre; Riunione plenaria;