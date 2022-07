Come dire forate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come dire forate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BUCATE

Significato/Curiosita : Come dire forate

Mattone". il nome laterizio deriva dal latino "later", che voleva appunto dire mattone. l'impiego costruttivo del laterizio nasce per soddisfare delle necessità...

La molletta da bucato è un oggetto in genere di plastica o di legno usato per assicurare a un apposito sostegno, i vestiti appesi per l'asciugatura. le... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con come; dire; forate; come ciò che ritorna periodicamente; Cinta usata come penitenza corporale; Falso come ... un arancia; come un premio molto desiderato; Pellicola dire tta da Dino Risi: Una vita __; Vuol dire ; La cantante di Dieci e dire zione la vita; Si suole dire che non è acqua; Un tipo di decorazione con mascherine traforate ; Cerca nelle Definizioni