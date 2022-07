Colpire con un piede un pallone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpire con un piede un pallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALCIARE

Significato/Curiosita : Colpire con un piede un pallone

Squadra in cui si usava un bastone per colpire il pallone; i persiani, gli egizi e gli assiri avevano nella loro tradizione dei giochi con la palla; quelle utilizzate...

Campo alla fine della partita possono calciare i tiri di rigore. la squadra che ha diritto di decidere se calciare il primo o il secondo rigore viene decisa...

