Coloro che hanno il vizio della sigaretta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coloro che hanno il vizio della sigaretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TABAGISTI

Significato/Curiosita : Coloro che hanno il vizio della sigaretta

Diario di un vizio è un film del 1993, diretto da marco ferreri. si tratta del penultimo film del regista prima della morte, diretto tra la casa del sorriso...

In alta montagna in chi è esposto al monossido di carbonio, come nei tabagisti nei soggetti con insufficienza respiratoria in alcuni soggetti portatori... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

