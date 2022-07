Collegare logicamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collegare logicamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CONNETTERE

Significato/Curiosita : Collegare logicamente

Locale (tipicamente ieee 802.3) basata su switch, in più reti locali logicamente non comunicanti tra loro, ma che condividono globalmente la stessa infrastruttura...

La frizione è un organo meccanico che ha la funzione di connettere a comando due alberi per permettere o meno ed eventualmente modulare la trasmissione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con collegare; logicamente; Un chiodo per collegare elementi metallici; Una presa per collegare il televisore al videoregistratore; collegare cavi elettrici tra loro; La presa per collegare periferiche a un computer; Segnare cronologicamente ; Suddividersi logicamente in un certo modo; Fisiologicamente gonfie; Patologicamente timido; Cerca nelle Definizioni