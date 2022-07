Cinta usata come penitenza corporale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cinta usata come penitenza corporale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CILICIO

Significato/Curiosita : Cinta usata come penitenza corporale

Traduzione abituale di cilicio è "sacco", in quanto in ebraico cilicio si dice saq. dopo la venuta di cristo, l'uso del cilicio si estende rapidamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con cinta; usata; come; penitenza; corporale; Camicetta succinta ; Ci sono quelli di cinta senese; Succinta , laconica; Gravida, incinta ; Macchia violacea della pelle causata da sangue; Quella usata in doccia non fa sentire musica; Arma da taglio usata nel corpo a corpo; L asse usata nei ponteggi; come ciò che ritorna periodicamente; Falso come ... un arancia; come un premio molto desiderato; come la città del film d animazione di H. Miyazaki; Cinture di penitenza ; Luogo di penitenza nelle antiche basiliche; Si paga per penitenza ; Può essere esemplare... o corporale !; Cerca nelle Definizioni