Chiusure simili a bottoni con cordoncini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiusure simili a bottoni con cordoncini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALAMARI

Significato/Curiosita : Chiusure simili a bottoni con cordoncini

a un petto con quattro bottoni argentati sormontati dalla fiamma indossata sopra una camicia bianca con cravatta nera. gli ufficiali hanno alamari a foglie...

Per questa ragione il termine alamaro viene spesso utilizzato anche per indicare i bottoni di forma allungata. gli alamari argento su fondo rosso sono uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Per questa ragione il termine alamaro viene spesso utilizzato anche per indicare i bottoni di forma allungata. gli alamari argento su fondo rosso sono uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con chiusure; simili; bottoni; cordoncini; Le chiusure dei barattoli con gli anelli metallici; Fissano le aperture e le chiusure ; Le chiusure dei montgomery; Materiale per pratiche chiusure ; Strumenti a percussione simili a clavette; Colori simili alle tempere; Sono simili alle martore; simili ; Passaggio per bottoni ; Comprende alamari, bottoni , merletti ecc; Giacca in maglia senza colletto, spesso a bottoni ; Maglia con colletto e allacciatura a due bottoni ; cordoncini , stringhe; I cordoncini sugli orli delle vele;