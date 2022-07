Che si tocca con mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si tocca con mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TANGIBILE

Significato/Curiosita : Che si tocca con mano

Reciproco "si tocca con mano". vito dice di essere malato di cancro e chiede ai due giovani di pregare per lui, spiegando loro che «nessuno si salva da...

Impugnabile o comunque di oggetti che si potevano toccare si optò per la 't' di tangibile. solo in seguito ci si rese conto che l'apparentemente innocuo cambio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

