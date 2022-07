Che si può pulire con acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si può pulire con acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LAVABILE

Anche superare i 20 minuti, secondo l'oggetto da pulire. i pulitori a ultrasuoni si usano per pulire molti diversi tipi di oggetti, tra cui gioielli,...

Recentemente sono stati reintrodotti pannolini di cotone o comunque in tessuto, lavabile e riutilizzabile, al posto dei più diffusi pannolini "usa e getta" in cellulosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

