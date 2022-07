Che si presta a diversi pareri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si presta a diversi pareri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OPINABILE

Significato/Curiosita : Che si presta a diversi pareri

presta, unico figlio di lazaro presta e caterina gaggiulla, fu istruito dai sacerdoti don nicola pirelli e don quintino mastroleo. a sedici anni si trasferì...

Sinistra oppure a destra) in maniera approssimativa, giacché il dato è opinabile e non oggetto di questo grafico; si vedano piuttosto informazioni nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con presta; diversi; pareri; L Everett che ha presta to i lineamenti al personaggio di Dylan Dog; Livelli Essenziali di presta zione; presta nome, fantoccio; Pratica medica che altera apposta le presta zioni; Ambiente in cui sono fuse diversi tà: __ di culture; I diversi livelli del karaté; Dalle sue bacche si ricavano diversi alcolici; Atomi di elementi diversi con pari numero di massa; Suggerimenti, pareri ... non sempre richiesti; Si prendono da pareri che non si condividono; Opinioni, pareri ; Che dànno adito a pareri discordi; Cerca nelle Definizioni