Che non si può cancellare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che non si può cancellare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INDELEBILE

Significato/Curiosita : Che non si puo cancellare

Mike suggerisce di trasferirsi in alaska, ma lo avverte che in nessun modo si può cancellare il passato e partire da zero. nel presente jesse, fuggito...

indelebile (indelible) – romanzo di karin slaughter del 2004 indelebile – album dei rough del 2003 indelebile – album di irene grandi del 2005 indelebile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con cancellare; Si usano per cancellare il gesso; Rasa... per cancellare tutto; Ripristinare, cancellare ; Serve a cancellare ; Cerca nelle Definizioni