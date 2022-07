Cestino di vimini usato per fare la ricotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cestino di vimini usato per fare la ricotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FISCELLA

Significato/Curiosita : Cestino di vimini usato per fare la ricotta

La canestra di frutta (nota anche con il nome antico di fiscella lat. diminutivo di fiscina e di físcus 'cestello') è un dipinto a olio su tela di 31 cm... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

