Il cane del cinema a cui si diceva: torna a casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cane del cinema a cui si diceva: torna a casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LASSIE

Significato/Curiosita : Il cane del cinema a cui si diceva: torna a casa

Vene dei polsi tagliate. la donna si salva e caroline le dice che rod aveva ragione quando diceva che in quella casa c'era qualcosa che li odiava. la madre...

Tail (lassie's gift of love) (1963) la scomparsa di lassie (lassie - the disappearance) (1963) lassie e silky (lassie - the wayfarers) (1964) lassie e l'aquila... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con cane; cinema; diceva; torna; casa; Un cane da corsa; Fiero cane da guardia; Le monete messicane ; Il cane con tre teste guardiano dei golosi nell Inferno; José e Mei del cinema ; Noto gorilla cinema tografico; Il Bates del cinema ; Sophia del cinema ; Lo diceva Cicerone parlando di sé; Si diceva di sorte avversa; diceva no i latini più egoisti: __ vita mea lat; Aretha Franklin ne diceva una little, for you; Si fa torna ndo al punto di partenza; Ritorna re su vecchie questioni: __ il passato; Ritorna ti tra le mura domestiche; Esegue l aria Ritorna vincitor; Chi dipinse La casa blu; Incamminarsi verso casa ; Il pasto che il pendolare consuma a casa ; Il casa to dello zar Pietro il Grande; Cerca nelle Definizioni