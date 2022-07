Campo coltivato con piante da uva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Campo coltivato con piante da uva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Campo coltivato con piante da uva

conosciuto anche come arbustum gallicum, è un campo coltivato con piante di vite. la differenza con il tradizionale metodo di coltivazione della vite...

Appezzamento coltivato a vite, in italiano oltre a vigneto è molto utilizzato anche vigna. in realtà, a rigore vigneto è un termine codificato in agronomia (come...