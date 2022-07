Battuto con la pietra focaia crea scintille - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Battuto con la pietra focaia crea scintille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ACCIARINO

Significato/Curiosita : Battuto con la pietra focaia crea scintille

Piastrina d'acciaio (batteria), sfregandovi contro con la pietra e producendo le scintille che incendiavano la polvere d'innesco. ai primi dell'ottocento si...

acciarino – parte di arma da fuoco acciarino da tasca – piastra in acciaio temperato usata per produrre scintille ed accendere un'esca prima dell'invenzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

