Un attrice del film I soliti ignoti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un attrice del film I soliti ignoti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CLAUDIA CARDINALE

Significato/Curiosita : Un attrice del film i soliti ignoti

Cinema, sulla scia del fratello aldo, esordendo sul grande schermo nel 1958 all'età di quarantatré anni nel film i soliti ignoti di mario monicelli,...

claudia cardinale, all'anagrafe claude joséphine rose cardinale (tunisi, 15 aprile 1938), è un'attrice, cantante e attivista italiana. annoverata tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con attrice; film; soliti; ignoti; Stefania, grande attrice in Divorzio all italiana; Così era conosciuta l attrice e cuoca Elena Fabrizi; La Franca grande attrice comica; La Leone attrice e conduttrice; L Hauer del film Blade Runner; film festival italiano dedicato ai ragazzi; Tutti Pazzi __, film con Cameron Diaz del 98; Era dei mondi in un film con Tom Cruise; Mario __, regista di Amici Miei e I soliti Ignoti; Insoliti , bizzarri; Un attrice del film I soliti ignoti; Il Mario regista de I soliti ignoti; Mario __, regista di Amici Miei e I Soliti ignoti ; Si può sporgere anche contro ignoti ; Un attrice del film I soliti ignoti ; Il Mario regista de I soliti ignoti ; Cerca nelle Definizioni