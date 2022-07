Attaccato e fisso come una barca ormeggiata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attaccato e fisso come una barca ormeggiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANCORATO

Significato/Curiosita : Attaccato e fisso come una barca ormeggiata

Pala a scopo di protezione e supporto mediante agugliotti e femminelle. skipper il capitano di una barca (o più raramente, di una nave). slitta struttura...

D'argento (kalinkavicy, bielorussia) d'argento, alla fascia aguzzata di rosso ancorato è un termine utilizzato in araldica come qualificativo di disposizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

