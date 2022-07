Un astuccio per i trucchi fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un astuccio per i trucchi fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TROUSSE

Significato/Curiosita : Un astuccio per i trucchi fra

Ritoccata che lo ritraeva insieme al "fantasma" di lincoln, questo per svelare i trucchi delle fotografie spiritiche, molto diffuse alla fine dell'ottocento...

Una trousse da cucito è un contenitore utilizzato per riporre e / o trasportare attrezzature per cucire. lavoratore di cucito scatola da cucito (~ 1955)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con astuccio; trucchi; astuccio contenente oggetti da toeletta; Nell astuccio ; Un astuccio per conservare oggetti sacri; Un prezioso astuccio ; L illusione che si vede ma non ha trucchi ; Relativo a prodotti come trucchi , smalti e profumi; I trucchi ... dell illusionista; I trucchi del mago; Cerca nelle Definizioni