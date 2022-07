L Ares bassista degli Area - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Ares bassista degli Area. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TAVOLAZZI

Significato/Curiosita : L ares bassista degli area

ares tavolazzi (ferrara, 12 luglio 1948) è un bassista e contrabbassista italiano di musica jazz. studia violoncello e contrabbasso al conservatorio girolamo...

Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

