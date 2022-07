Anomalia che conferma la regola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anomalia che conferma la regola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ECCEZIONE

Significato/Curiosita : Anomalia che conferma la regola

L'eccezione conferma la regola è un noto proverbio della cultura popolare italiana, di origine latina. si usa per confermare una regola non esatta durante...

Esercitato l'azione eccezione di inadempimento – concetto del diritto civile exceptio veritatis – concetto del diritto romano eccezione – in informatica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

