Animale marino dal corpo circolare e 2 chele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale marino dal corpo circolare e 2 chele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRANCHIO

Significato/Curiosita : Animale marino dal corpo circolare e 2 chele

marino. nuota all'indietro utilizzando le due pinne pettorali e la coda. il suo corpo è ricoperto da piccoli aculei velenosi, che causano punture e stordimento...

Granchi (disambigua). disambiguazione – "granchio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi granchio (disambigua). i granchi (brachyura linnaeus... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

