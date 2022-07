Anestetico impiegato in piccoli interventi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anestetico impiegato in piccoli interventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROCAINA

Significato/Curiosita : Anestetico impiegato in piccoli interventi

Impiega in corso di interventi chirurgici (taglio cesareo, interventi di chirurgia toracica, addominale, vascolare, urologica, ortopedica ed in cardiochirurgia)...

La procaina è un farmaco anestetico a uso locale. il cloridrato della procaina è commercializzato con il nome di novocaina. è un solido cristallino di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con anestetico; impiegato; piccoli; interventi; Tipo di gas usato come anestetico ; anestetico leggero; Veniva usato come anestetico ; Era un comune anestetico usato in chirurgia; Fu impiegato nei bombardamenti in Vietnam; Aereo impiegato per spegnere incendi; Un tessuto impiegato nell intimo femminile; Un modesto impiegato oberato di lavoro; Capannelli, piccoli assembramenti; piccoli fucili; Scaglia piccoli dardi; piccoli suini; Gli interventi del portiere; interventi sta, come una politica economica; Intensa paura degli interventi chirurgici; Lo sono gli interventi punibili dall arbitro; Cerca nelle Definizioni