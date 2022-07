Ananas, avocado, mango: frutta __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ananas, avocado, mango: frutta __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESOTICA

Significato/Curiosita : Ananas, avocado, mango: frutta __

Tabacco, ananas, banana, cotone, fagiolo, cocco, anguria e limone; ed è uno dei 10 maggiori produttori al mondo di cacao, anacardi, avocado, cachi, mango, guava...

La materia esotica è materia composta prevalentemente da particelle effimere, ovvero che decadono dopo poco tempo dalla loro produzione. studiate attraverso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

