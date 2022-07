Ambiente in cui sono fuse diversità: __ di culture - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ambiente in cui sono fuse diversità: __ di culture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CROGIOLO

Significato/Curiosita : Ambiente in cui sono fuse diversita: __ di culture

Cultura. la cultura ellenistica si fuse con la cultura romana e continuò ad esistere anche dopo la nascita dell'impero. in particolare dopo la conquista macedone...

Citazioni sul crogiolo wikizionario contiene il lemma di dizionario «crogiolo» wikimedia commons contiene immagini o altri file sul crogiolo crogiolo, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con ambiente; sono; fuse; diversità; culture; Diffuso nell aria e nell ambiente ; Si dice di un ambiente campagnolo; L Ente che si occupa di energia e ambiente ; L ambiente in cui si vive; Lo sono le lingue derivate dal latino; Lo sono tram e metro: mezzi __; sono buone quelle di chi è educato; Se non sono di tutti diventano privilegi; Squisite e diffuse pere; L adattamento alle idee più diffuse ; Martino e Bartolomeo pittori che diffuse ro il barocco italiano; Si fuse con la Montecatini; diversità di opinioni; La diversità ... di certi sostantivi!; Una delle più famose sculture di Antonio Canova; Lo sono molte culture primitive; L insieme delle culture minoica, cicladica ed elladica; Disciplina che studia i gruppi e le culture umani;