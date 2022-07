Amare moltissimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amare moltissimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ADORARE

Significato/Curiosita : Amare moltissimo

Da mandorle locali, incluse le amare di baressa) e in sicilia (pasti di mennula, dove le mandorle compaiono in moltissimi dolci e liquori). gli amaretti...

(2,1-12), seguendo «il suo astro» giunsero da oriente a gerusalemme per adorare il bambino gesù, il «re dei giudei» che era nato. gli storici e alcuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

