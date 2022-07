Si alza al casello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si alza al casello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SBARRA

Significato/Curiosita : Si alza al casello

Attualmente il circolo velico. casello idraulico del casone, situato in località campo cangino, al termine della via del cassarello al confine con il territorio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sbarra (disambigua). la sbarra è un attrezzo della ginnastica artistica maschile l'esercizio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

