Alto e snello, con portamento aggraziato - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SLANCIATO

Significato/Curiosita : Alto e snello, con portamento aggraziato

Particolare, sostituì la seta con cui fino ad allora erano state fatte le calze. dopo il 1930 l'ideale femminile diventò più aggraziato e copiò le star di hollywood:...

applicano il termine slanciato anche al cavallo. animale slanciato cervo slanciato (bad doberan, germania) cavallo slanciato (bovalino) altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

