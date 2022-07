Alberello giapponese in miniatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alberello giapponese in miniatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BONSAI

Significato/Curiosita : Alberello giapponese in miniatura

Galiazzo, vedi bonsai (album). i bonsai ( lett. "piantato in vaso piatto") sono alberi in miniatura, che vengono mantenuti intenzionalmente nani, anche per...

