Agitazione di chi non può attendere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agitazione di chi non può attendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SMANIA

Significato/Curiosita : Agitazione di chi non puo attendere

Predominanti di iperattività o irrequietezza tendono a mostrare sintomi meno marcati, come ad esempio irrequietezza interna, tensione, agitazione o nervosismo...

smania è il quinto album pubblicato dal cantautore italiano gigi finizio, pubblicato nel 1982 dall'etichetta discografica zeus record. la maggior parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

