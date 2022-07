Un agile barca con la chiglia a bulbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un agile barca con la chiglia a bulbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STAR

Significato/Curiosita : Un agile barca con la chiglia a bulbo

Subito per la sua velocità. progettata da ben lexcen e con john bertrand al timone, la barca australiana presentava una chiglia dotata di un bulbo alato....

star (stella in lingua inglese) può riferirsi a: stati uniti star – città della contea di montgomery, carolina del nord star – città della contea di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con agile; barca; chiglia; bulbo; Attinente a un materiale fragile e trasparente; working = lavoro agile ; Reso più agile ; Ha un fragile guscio; Parte immersa di un imbarca zione; Lo scrittore britannico di Tre uomini in barca ; Rapida imbarca zione a propulsione; Imbarca zione da pesca disgusto profondo; Le lumache che hanno la conchiglia ; Vive portandosi dietro la sua conchiglia ; La lumaca con la conchiglia ; Un agile barca con la chiglia a bulbo; Lo è il bulbo con la pupilla; Un agile barca con la chiglia a bulbo ; Come un bulbo o un testimone; L'erba col bulbo ... usata per condire; Cerca nelle Definizioni