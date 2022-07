Affronta la difesa in tribunale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affronta la difesa in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ACCUSA

Significato/Curiosita : Affronta la difesa in tribunale

Cercando l'omonimo programma televisivo, vedi la difesa della razza (programma televisivo). la difesa della razza fu un quindicinale italiano diretto...

Disambiguazione – se stai cercando la serie televisiva, vedi sotto accusa (serie televisiva). sotto accusa (the accused) è un film del 1988 diretto da jonathan kaplan... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con affronta; difesa; tribunale; affronta no con violenza le loro vittime per rapinarle; Delicati da affronta re; L affronta no gli sciatori; affronta no con coraggio le situazioni più rischiose; È la sede del ministero della difesa statunitense; Tipo di difesa ... che giustifica il reato; Una difesa contro gli incendi; Si pronunciano in difesa ; Un parere in tribunale ; tribunale Supremo; Lo stenografo del tribunale ; La Santa __: tribunale ecclesiastico; Cerca nelle Definizioni