Aereo passeggeri supersonico anglo-francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aereo passeggeri supersonico anglo-francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONCORDE

Significato/Curiosita : Aereo passeggeri supersonico anglo-francese

Con il termine aereo da trasporto supersonico (o sst dall'inglese supersonic transport) si intende un aereo civile da trasporto progettato per trasportare...

Cercando altri significati, vedi concorde (disambigua). l'aérospatiale-bac concorde, noto semplicemente come concorde, è stato un aereo da trasporto supersonico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con aereo; passeggeri; supersonico; anglo; francese; Viaggi in aereo ; Un ordigno lanciato dall aereo verso bersagli al suolo; Guidato... come l aereo ; Il motore dell aereo senza elica; Convoglio ferroviario senza passeggeri ; Li effettuano i passeggeri diretti verso altre destinazioni; La parte di un velivolo in cui si trovano i passeggeri ; Trasporta sull acqua solo passeggeri ; Rumore supersonico ; Motore da supersonico ; Un motore da supersonico ; Per gli anglo sassoni è uncle; Unità di misura anglo sassoni; Tipica carne arrosto anglo sassone; La sala da tè anglo sassone; Dio... in francese ; Questi... in francese ; Gérard __, attore francese ; Città francese presso i Pirenei; Cerca nelle Definizioni