Addobbato... come un filosofo di Francoforte - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ADORNO

Significato/Curiosita : Addobbato... come un filosofo di francoforte

Oltre che richiami a figure di comunisti come che guevara e giap, e riferimenti ideali alla scuola di francoforte. in questo quadro ricadevano, dopo primula...

Durante un viaggio in svizzera, adorno muore a visp per un attacco cardiaco. come max horkheimer e herbert marcuse, adorno ha condotto una rigorosa critica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

