Il terrazzo per abbronzarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il terrazzo per abbronzarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOLARIUM | SOLARIO



Significato/Curiosita : Il terrazzo per abbronzarsi

Ragazzi vanno al mare ad abbronzarsi o a farsi un bagno. bijou: è il cinema di bahia bay, dove i ragazzi vanno a vedere il film dei chum bukkit o film...

Il solarium (latino, derivato di sol-solis, il sole; propr. "luogo soleggiato") è un impianto tecnico che si serve dei raggi ultravioletti, per lo più... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con terrazzo; abbronzarsi; Il terrazzo in cui ci si abbronza; terrazzo sul tetto; Un terrazzo per abbronzarsi; Un piccolo terrazzo ... dentro la chiesa; Si fa per abbronzarsi ; Lo si applica prima di abbronzarsi ; Ci vuole per abbronzarsi ; Quello solare si usa per abbronzarsi ; Cerca nelle Definizioni