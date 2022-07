Il più comune dei detersivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più comune dei detersivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SAPONE

Significato/Curiosita : Il piu comune dei detersivi

Detergente per panni, usato prima della diffusione delle lavatrici e dei moderni detersivi, realizzato trattando con acqua bollente la cenere di legno o di...

Disambiguazione – se stai cercando il dipartimento del burkina faso, vedi saponé. il sapone è generalmente un sale di sodio o di potassio di un acido carbossilico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con comune; detersivi; Il piccolo comune dell Appennino tosco-romagnolo patria del Marron Buono; comune analgesico; comune batrace; Quello comune non è originale; Pulire con detersivi ; Lo è la schiuma dei detersivi per lavatrici; Un locale in cui si fa largo uso di detersivi ; E' usato nelle fabbricazioni di detersivi e lubrificanti; Cerca nelle Definizioni