Esaminate in assemblea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esaminate in assemblea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISCUSSE

Significato/Curiosita : Esaminate in assemblea

L'approvazione in un'assemblea, il testo di legge è trasmesso all'altra assemblea: esame in commissione, deposito di emendamenti, esame e votazione in seduta...

"dedicati" otto giorni durante i quali le sue opere vengono presentate, discusse con il pubblico e rappresentate in forma teatrale. ospiti di dedica festival... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con esaminate; assemblea; A inizio assemblea ; assemblea di sacerdoti; Dà validità a un assemblea o a un referendum; Discussione in assemblea ; Cerca nelle Definizioni