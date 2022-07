È un computer ridotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È un computer ridotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NOTEBOOK

Significato/Curiosita : E un computer ridotto

un computer (pronuncia italiana: /kom'pjuter/, km-, -'pu-, -tr), in italiano anche noto come elaboratore o calcolatore, è una macchina automatizzata...

Molto utilizzata: «portatile»), noto anche con i nomi inglesi di laptop o notebook, è un tipo di personal computer pensato per poter essere trasportato a... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con computer; ridotto; I simboli sul computer ; Si installa sul computer per precauzione; Vi si collegano più computer nella stessa rete; La riaccensione del computer ; Lo è il metallo che può essere ridotto in lamine senza rompersi; ridotto , scontato; È ridotto in certi binari; Un prospetto ridotto presentato per spiegare; Cerca nelle Definizioni