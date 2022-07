Chi dipinse In barca sulla Senna? - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi dipinse In barca sulla Senna?. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RENOIR

Significato/Curiosita : Chi dipinse in barca sulla senna

Un luogo importante dell'impressionismo: claude monet vi soggiornò e vi dipinse una parte delle sue opere; georges braque vi nacque poco dopo, nel 1882...

Pierre-auguste renoir ([pj o'gyst 'nwa]; limoges, 25 febbraio 1841 – cagnes-sur-mer, 3 dicembre 1919) è stato un pittore francese, considerato uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con dipinse; barca; sulla; senna; Chi dipinse Bacio di Giuda; Chi dipinse La casa blu; Chi dipinse Natura morta con mele; Chi dipinse Sibilla persica; Imbarca zione a vela; Sbarca no a stento il lunario; Occupano i posti barca più grandi; Il dimonio barca iolo dantesco; Si scrivono sulla schedina; Sigla sulla Croce; Colpo... sulla spalla; Collegio che vigila sulla gestione di una S.p.A; Ragazzo assenna to; Si getta nella senna ; Fu graziata da Porsenna ; Si conta sul medio ma non è il figlio più assenna to; Cerca nelle Definizioni