È la capitale della Siria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È la capitale della Siria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DAMASCO

Significato/Curiosita : E la capitale della siria

Altri significati, vedi siria (disambigua). coordinate: 35°13'n 38°35'e / 35.216667°n 38.583333°e35.216667; 38.583333 la siria (in arabo: , suriya)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi damasco (disambigua). damasco (in arabo: , dimashq) è la capitale della siria. città storica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

