Atleta che partecipa a sfibranti corse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atleta che partecipa a sfibranti corse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MARATONETA

Significato/Curiosita : Atleta che partecipa a sfibranti corse

maratoneta, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. il maratoneta, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. (en) il maratoneta...

Altre definizioni con atleta; partecipa; sfibranti; corse; Estremità di atleta ; Recupero di atleta in svantaggio; Sebastian, ex atleta ; Insieme dei successi sportivi di un atleta ; La riunione a cui partecipa no tutti; Prevede prima le partecipa zioni e poi le bomboniere; partecipa nte a una gara di velocità; partecipa no alle sagre; Un campo per le corse dei cavalli; Severo discorse tto; Comprende salti e corse ; Circuito per corse di cavalli; Cerca nelle Definizioni