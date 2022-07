Si aggiusta per colpire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si aggiusta per colpire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TIRO

Significato/Curiosita : Si aggiusta per colpire

Mascheraio. / aggiusta le tue maschere al tuo viso / ma pensa che sei vetro contro acciaio". questa anticamera fungeva da sala d'attesa per le visite ufficiali...

tiro – sito archeologico dei fenici tiro – comune della guinea nella regione di faranah tiro – città del libano e capoluogo del distretto omonimo tiro... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con aggiusta; colpire; Si aggiusta per fare centro; Aiuta ad aggiusta re il tiro; aggiusta re, accomodare; aggiusta rubinetti e tubature; Lo fa lo schermidore che si protende per colpire ; Malori che possono colpire i bagnanti; colpire con stile; Attrezzo alpinistico per colpire il ghiaccio; Cerca nelle Definizioni