Affrontano con violenza le loro vittime per rapinarle - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : AGGRESSORI

Significato/Curiosita : Affrontano con violenza le loro vittime per rapinarle

Legate tra loro da un indizio comune: due strani segni rossi sul corpo delle vittime. mulder e scully si recano così a bellefleur, in oregon, per indagare...

Centrale; tuttavia un abitante del luogo di nome efialte rivelò agli aggressori l'esistenza di una via secondaria che conduceva dietro le linee greche... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

