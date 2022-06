Un verbo dei vulcani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verbo dei vulcani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ERUTTARE

Significato/Curiosita : Un verbo dei vulcani

Delle visite di turisti interessati al vulcano e alle sue manifestazioni in quanto si tratta di uno dei pochi vulcani attivi al mondo a essere facilmente...

Due navigatori olandesi riportarono che danan e perboewatan furono viste eruttare nel maggio 1680 e nel febbraio 1681. l'eruzione del 1883, verificatasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con verbo; vulcani; verbo ... per trovare; verbo della rondine; Un verbo per le ghiandole; verbo del giardiniere; Bocca vulcani ca; Un isolotto vulcani co nel mar Rosso; Può essere cutanea, vulcani ca, ecc; Materia vulcani ca; Cerca nelle Definizioni