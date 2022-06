Le varie parti che toccano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le varie parti che toccano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RUOLI

Significato/Curiosita : Le varie parti che toccano

i testi, scritti da baldazzi, bardotti e pallottino, toccano argomenti di natura sociale che contribuiscono a formare l'identikit del nuovo dalla, evidenziando...

Voce principale: pallacanestro. i cinque ruoli della pallacanestro normalmente impiegati dalle squadre organizzate di pallacanestro sono: playmaker, guardia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con varie; parti; toccano; Un fungo con varie tà velenose; Quello di tigre è una varie tà di quarzo; Le varie posture yoga; Noiosa, priva di varie tà; Si conferiscono per meriti parti colari; Una delle parti del corpo della legge del taglione; Chi lo dà vince la parti ta; Diparti mento francese; toccano i cerchi; Non si toccano in city car; In tax free non si toccano ; Non si toccano nelle top model; Cerca nelle Definizioni