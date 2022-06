Una situazione di pericolo incombente pronto a esplodere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una situazione di pericolo incombente pronto a esplodere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MINA VAGANTE

Significato/Curiosita : Una situazione di pericolo incombente pronto a esplodere

Tuttavia, si ritrova a dover gestire un uomo che ha perso tutti i suoi averi a causa della crisi incombente, il quale minaccia di farsi saltare in aria...

