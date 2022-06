È una mèta turistica dell Indonesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È una mèta turistica dell Indonesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BALI

Significato/Curiosita : E una meta turistica dell indonesia

Denpasar, è l'unica provincia a maggioranza induista. bali è la più importante meta turistica indonesiana. la presenza umana nell'isola risale alla preistoria...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bali (disambigua). bali è un'isola dell'indonesia con una superficie di 5 561 km² e una popolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con mèta; turistica; dell; indonesia; Vagante senza mèta ; La mèta della gita Cuneo; Punta __: è mèta di chi vola per Palermo; La mèta della nostra gita 4707 Caserta; Località turistica ... d Ampezzo; Località turistica ligure; Rinomata località turistica in Messico; Lunga navigazione turistica ; Il casato dell o zar Pietro il Grande; Un minuscolo lubrificatore dell orologiaio; Nella mano c è quella dell a vita; Il gestore dell a bettola; Lo sono cinesi, giapponesi, indonesia ni..; Si trova in indonesia ; Grande isola indonesia na; Abitano l isola indonesia na con Kuta e Denpasar; Cerca nelle Definizioni