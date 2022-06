A tempo indeterminato... in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A tempo indeterminato... in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SINEDIE

Significato/Curiosita : A tempo indeterminato... in latino

Significa letteralmente sotto il giudizio del giudice. indica che una controversia è ancora aperta o sospesa a tempo indeterminato. locuzioni latine...

