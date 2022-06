Il tango che prese nome da una via di Buenos Aires - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tango che prese nome da una via di Buenos Aires. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAMINITO

Significato/Curiosita : Il tango che prese nome da una via di buenos aires

"sentiero", "stradina") è una celebre via-museo (sp.: calle museo) di buenos aires nel quartiere de la boca, il quartiere di immigrati di origine soprattutto...

"sentiero", "stradina") è una celebre via-museo (sp.: calle museo) di buenos aires nel quartiere de la boca, il quartiere di immigrati di origine soprattutto...

Altre definizioni con tango; prese; nome; buenos; aires; Vi si balla il tango ; Manto rettango lare usato nel culto ebraico; Come... le stango ne; Il lato più lungo di un triangolo rettango lo; Acidi prese nti nelle materie grasse; Per il prato dei prese pi si usa quello sintetico; L incombente statua prese nte nell opera Don Giovanni di Mozart; Un prese nte della ditta; Il nome della Massari; II nome di una Orfei; Il nome di un Romero; nome d uomo; Il grande teatro lirico di buenos Aires; Un cittadino di New York o buenos Aires; __ de la Piata: bagna buenos Aires; Lo Stato con buenos Aires; Il grande teatro lirico di Buenos aires ; Un cittadino di New York o Buenos aires ; La capitale con i quartieri Palermo e La Boca: __aires ; __ de la Piata: bagna Buenos aires ; Cerca nelle Definizioni