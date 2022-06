Le strutture delle bici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le strutture delle bici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TELAI

Significato/Curiosita : Le strutture delle bici

Significati, vedi bicicletta (disambigua). la bicicletta (spesso abbreviata in bici) è un veicolo azionato dalla forza muscolare umana degli arti inferiori,...

Produzione delle pellicole o lucidi per serigrafia, alla preparazione dei telai e alla messa a registro degli stessi in macchina da stampa. spesso questa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con strutture; delle; bici; Infiammazione delle strutture renali; strutture di carbonio usate in neurochirurgia; Insieme di strutture turistiche; Gravemente danneggiata nelle strutture ; Il coupon delle obbligazioni; Animale da traino delle zone polari; La scienza delle cannonate; Un gruppo di isole che fa parte delle Seicelle; Grosse forbici per potare; Vicine in bici ; Nella bici unisce telaio e ruota anteriore; Si fanno sforbici ando; Cerca nelle Definizioni