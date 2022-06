Straziarsi per il dolore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Straziarsi per il dolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LACERARSI

Significato/Curiosita : Straziarsi per il dolore

Troncava di netto la testa quando vedeva che le membra cominciavano a lacerarsi). il 17 aprile 1792, questo supplizio fu abolito e la ghigliottina (ideata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

